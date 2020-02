(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio 2020 Coronavirus, Borrelli (Protezione Civile): "Paziente zero ancora non individuato" "Paziente zero ancora non individuato". Così il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, intervenuto in conferenza stampa dalla sede operativa di Roma per aggiornare la stampa sulla situazione legata al coronavirus. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it