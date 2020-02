(Agenzia Vista) Viareggio, 23 febbraio 2020 Salvini a Viareggio, contestatori in maschera cantano 'Bella Ciao' "Almeno oggi, per rispetto dell'emergenza sanitaria che vive il nostro Paese, questo gruppetto nostalgico del comunismo avrebbe potuto dedicarsi ad altro. Con i coretti "Odio la Lega" e "Bella Ciao" non si cura il coronavirus, ma certamente si dimostra di essere affetti da quello dell'intolleranza." Così il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta su facebook il video di alcuni contestatori che cantano Bella Ciao a Viareggio. Fonte: Facebook/Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev