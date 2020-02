Fermato per velocità sostenuta, Carabinieri trovano nell'auto 2.5kg di Marijuana e 56kg di hashish

(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio 2020 Fermato per velocita sostenuta, Carabinieri trovano nell'auto 2.5 kg di Marijuana e ben 56 kg di hashish Un uomo è stato fermato sul Grande Raccordo Anulare di Roma per velocità troppo sostenuta. Durante il controllo, i Carabinieri hanno scoperto un’autovettura corredata di doppifondi per nascondere droga. Rinvenuti e sequestrati 2.5 kg di Marijuana e ben 56 kg di hashish. Arrestato il conducente. Fonte: Carabinieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev