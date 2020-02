(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio 2020 Conte: “Scoperti casi di contagio da coronavirus grazie ad efficaci controlli” Aumentano i decessi per coronavirus in Italia: due in Lombardia e uno in Veneto. . Le vittime sono due anziani, un uomo della Bassa e una donna di Casalpusterlengo Sono stati riscontrati alcuni casi positivi a Milano e Torino. Dopo un consiglio dei Ministri straordinario presso la sede della Protezione Civile, il premier Conte ha tenuto una conferenza stampa sulle misure prese per arginare il diffondersi del coronavirus. “Scoperti casi di contagio da coronavirus grazie ad efficaci controlli” queste le parole del premier Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it