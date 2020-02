(Agenzia Vista) Viareggio, 22 febbraio 2020 Coronavirus, Salvini: "Ci dicevano sciacalli, ma se ci avessero ascoltato avremmo meno problemi" Il segretario della Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti a Viareggio: "Sono in contatto sia con Zaia che con Fontana, li ringrazio per quello che stanno facendo, non è il momento di far polemiche quindi non starò a ricordare che è da gennaio che io in persona e i governatori della lega chiedevamo controlli rigorosi, quarantene, interventi su scuole e aeroporti. Ci dicevano che era tutto sotto controllo, che era un'esagerazione, che eravamoa sciacalli. Ma qualcosa evidentemente non ha funzionato. Ora dobbiamo evitare il disastro". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev