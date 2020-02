21-02-20 Bilancio Ue, Macron: "Niente accordo per mancata ambizione" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Bruxelles, 22 febbraio 2020 Bilancio Ue, Macron: "Niente accordo per mancata ambizione" "In generale, non siamo riusciti a trovare un accordo perchè bisogna dire che oggi non c'è l’unanimità per mettere le risorse sulle ambizioni che ci siamo posti all’inizio di questa Commissione e con questa nuova squadra europea. Sono profondamente dispiaciuto, non penso che sia sostenibile e quindi ora il lavoro prosegue nelle prossime settimane e nei prossimi mesi perchè i presidenti della Commissione e del Consiglio Ue possano presentare una nuova proposta.” Così il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, nel corso di un punto stampa al termine del consiglio europeo straordinario sul bilancio Ue. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev