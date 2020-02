21-02-20 Bilancio Ue, Merkel: "Differenze troppo ampie per trovare accordo" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Bruxelles, 22 febbraio 2020 Bilancio Ue, Merkel: "Differenze troppo ampie per trovare accordo" "Siamo venuti qui per esplorare le strade per trovare un accordo sul bilancio Ue. Non era chiaro se saremmo riusciti a trovarlo. Ciò che ne è uscito è le differenze sono ancora troppo ampie per raggiungere un accordo. Quindi abbiamo dovuto sospendere il Consiglio. Voglio ringraziare il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel e la presidente della Commissione von der Leyen e tutto il loro staff per aver fatto il loro meglio nel provare a realizzare un accordo. Dovremo tornare”. Così la cancelliera tedesca, Angela Merkel, nel corso di una conferenza stampa al termine del consiglio europeo straordinario sul bilancio Ue. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev