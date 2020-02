(Agenzia Vista) Roma, 22 febbraio 2020 Pd, Valentina Cuppi nuova presidente: "Grazie per la fiducia". E Zingaretti le dona un mazzo di rose Il segretario del Partito Zingaretti, Nicola Zingaretti, durante l'assemblea del partito avanza la proposta di eleggere Valentina Cuppi come nuova presidente dell'assemblea: "Propongo a tutti voi una sindaca, un'amministratrice. Nei nostri organismi dirigenti sempre più presenti gli amministratori per dare attenzione alla concretezza dell'azione politica". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev