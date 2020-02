(Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2020 Renzi, l'incontro con Conte e la fine del teatrino: la conferenza stampa di Iv sul Piano Shock Il leader di Italia Viva Matteo Renzi è intervenuto in conferenza stampa al Senato per presentare il Piano Shock per l'Italia proposto dal suo partito. Nel corso della conferenza Renzi ha parlato anche dei rapporti con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e della volontà di "porre fine al teatrino" creatosi all'interno della maggioranza nelle ultime settimane. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it