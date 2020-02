(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2020 Bilancio Ue, Conte: "Nella proposta di Michel non c'è l'ambizione iniziale di von der Leyen" "Nella proposta di Michel non c'è l'ambizione iniziale di von der Leyen". Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante le sue comunicazioni al Senato in vista del prossimo Consiglio Europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it