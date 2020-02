(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2020 Governo, Fornaro (Leu): "Proclami e ultimatum non fanno capire le cose buone dei provvedimenti" "Proclami e ultimatum non fanno capire le cose buone dei provvedimenti". Così il Deputato di Liberi e Uguali Federico Fornaro, intervenuto in Aula alla Camera durante le dichiarazioni di voto sul Milleproroghe. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it