(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2020 Salvini: "Chi mette le mani addosso a un bambino non va educato ma incarcerato" "Chi mette le mani addosso a un bambino non va educato ma incarcerato". Così il leader della Lega Matteo Salvini, intervenuto a margine del flash mob della Lega al Ministero del Lavoro per richiedere lo sblocco dell'iter procedimentale relativo alla legge sulla videosorveglianza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it