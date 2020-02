(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2020 Decreti Sicurezza, Fratoianni: "In maggioranza condizioni per smontarli, si proceda a passo spedito" "In maggioranza ci sono le condizioni per smontare i Decreti Sicurezza, si proceda a passo spedito". Così il Deputato di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, intervenuto nella sala stampa di Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it