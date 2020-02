(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2020 Aborto, Salvini: "Non discuto diritto donne, ma ci sono abusi" 'La Forza delle Regioni", il segretario della Lega, Matteo Salvini, agli Stati generali con governatori, assessori e consiglieri regionali Lega . Così Salvini a margine dell'evento: "Nessuno mette in discussione il diritto alla libera scelta di ciascuna donna che del suo corpo e della sua vita può fare ciò che vuole ma se arrivi alla settima interruzione di gravidanza in poco tempo c'è un problema" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev