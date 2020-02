(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2020 Salvini: "A Roma con 200 amministratori per limitare i danni del Governo" 'La Forza delle Regioni", il segretario della Lega, Matteo Salvini, agli Stati generali con governatori, assessori e consiglieri regionali Lega . "Ci troviamo oggi per iniziative comuni con oltre 200 amministratori regionali della Lega per limitare i danni di questo governo su lavoro e sicurezza" ha affermato Salvini presentando l'iniziativa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev