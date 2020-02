(Agenzia Vista) Roma, 15 febbraio 2020 Bonafede: "M5s dialoga ma non cede alle provocazioni" "M5s dialoga ma non cede alle provocazioni". Così il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, intervenuto dal palco della manifestazione del M5s contro i vitalizi in Piazza Santi Apostoli a Roma. /courtesy Facebook Movimento 5 Stelle Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it