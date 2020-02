(Agenzia Vista) Roma, 15 febbraio 2020 Coronavirus, Spallanzani: “Niccolò è sereno e in buone condizioni mediche” E’ atterrato questa mattina a Roma, Niccolò, il ragazzo italiano proveniente Wuhan. Il giovane è stato trasferito all’ospedale Spallanzani per gli accertamenti. “Niccolò è sereno e in buone condizioni mediche”, così i medici hanno dichiarato ai giornalisti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it