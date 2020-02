(Agenzia Vista) Roma, 14 febbraio 2020 San Valentino a Roma, le voci degli innamorati per le strade della Capitale San Valentino arriva anche a Roma, le vie della città addobbate con cuori e fotografie di baci per la festa degli innamorati. Tante le coppie che hanno scelto questa giornata per una passeggiata in centro e che hanno programmato la serata per festeggiare. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it