(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2020 Governo, Conte: "Ministri Italia viva disertano cdm? Assenza ingiustificata" Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,è intervenuto al 73° anniversario della fondazione dell’Ucid (Unione Cristiana imprenditori e dirigenti) a Palazzo Alfieri a Roma. “Se i Ministri di Iv non verranno al Cdm sarà ingiustificato” così ha dichiarato ai giornalisti in merito al Consiglio dei Ministri in programma oggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev