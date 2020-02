(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2020 Bifest, Emiliano: “ Il cinema rappresenta il riscatto per la Puglia” Il presidente della Puglia Michele Emiliano è intervenuto oggi alla Casa del Cinema di Roma per parlare del Bifest. Il Bari International Film Festival è il festival internazionale del cinema e della cultura audiovisiva. “ Il cinema rappresenta il riscatto per la Puglia” così ha dichiarato a margine dell’incontro il governatore della Puglia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev