(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2020 Coronavirus, Spallanzani: “Turisti cinesi dimessi non sono mai stati contagiati da coronavirus” I medici dello Spallanzani hanno dimesso oggi i 20 turisti cinesi che erano venuti in contatto con la coppia affetta da coronavirus. “Turisti cinesi dimessi non sono mai stati contagiati da coronavirus” così hanno dichiarato ai giornalisti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev