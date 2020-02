Air Italy, Patuanelli: "Non ci aspettavamo messa in liquidazione da un giorno all'altro"

(Agenzia Vista) Milano, 12 febbraio 2020 Air Italy, Patuanelli: “C’era qualche segnale di tensione all'interno della compagnia” “C’era all’interno qualche segnale di tensione, ma non ci aspettavamo una messa in liquidazione da un giorno all’altro. Si è svolto un primo incontro al ministero dell’infrastrutture e dei trasporti sulla questione. Il problema ora è trovare una soluzione. Il ministro ha parlato con la proprietà per capire se e come riuscire a trovare una soluzione per garantire il trasporto aereo su parti del territorio in necessità di collegamento, come la Sardegna" sono queste le parole del ministro Stefano Patuanelli, intervenuto a margine dell’assemblea di Assolombarda, tenutasi a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev