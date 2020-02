(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2020 Salvini: “No uscita UE, ma non possono darci un’aspirina se abbiamo la bronchite. Economia italiana in difficoltà” Il senatore della Lega Matteo Salvini risponde alle domande dei giornalisti della stampa estera presso via dell’Umiltà a Roma. Il senatore ha sottolineato l’importanza di rivedere alcune politiche commerciali e gli accordi di Dublino. “No uscita UE, ma non possono darci un’aspirina se abbiamo la bronchite”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it