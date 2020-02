(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2020 Prescrizione, Marattin (Iv) no a muro contro muro, speriamo di trovare soluzione "Disponibili a compromesso, ma non ha senso fare muro contro muro. Noi vorremmo cancellare riforma Bonafede, ma se non è possibile ci siamo per un compromesso". Così il deputato Luigi Marattin arrivando ad un evento di Italia Viva a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev