(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2020 Coronavirus, Brusaferro (ISS): "In Italia virus non circola, fermi a tre casi" "In Italia virus non circola, fermi a tre casi". Così il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, intervenuto dal Ministero della Salute sul coronavirus. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it