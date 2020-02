Disastro Frecciarossa, in Regione un minuto di silenzio per i due macchinisti scomparsi

(Agenzia Vista) Milano, 11 febbraio 2020 Incidente Frecciarossa di Lodi, in Regione Lombardia tenuto un minuto di silenzio per i due macchinisti scomparsi Durante la seduta odierna del Consiglio Regionale è stato osservato un minuto di silenzio per i due macchinisti tragicamente scomparsi nell’incidente del treno Frecciarossa dello scorso 6 febbraio 2020, all’altezza di Casalpusterlengo, nel lodigiano. Giuseppe Cicciù e Mario Dicuonzo erano entrambi macchinisti da anni. Le indagini sono in corso, la Procura di Lodi ha iscritto nel registro degli indagati la società Rfi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev