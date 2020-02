(Agenzia Vista) Sanremo, 08 febbraio 2020 Gli Eugenio in Via Di Gioia vincono il Premo della Critica a Sanremo: "Non ce lo aspettavamo" "Non ce lo aspettavamo". Così gli Eugenio in Via Di Gioia, vincitori del Premio della Critica del Festival di Sanremo, intervenuti a margine di una conferenza stampa nel Teatro Ariston di Sanremo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it