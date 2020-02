(Agenzia Vista) Roma, 07 febbraio 2020 Bilancio UE, Presa (Commissione UE) incidera' sulle sfide per il futuro "Il bilancio europeo copre una serie di programmi che hanno un impatto diretto sui cittadini, dall'agricoltura alla mobilità dei giovani studenti e imprenditori. Importanti anche per la gestione dei flussi migratori o in generale i programmi di ricerca. Tutti passi importanti per le sfide del futuro". Così il vice-direttore generale aggiunto presso la Commissione Europea Silvano Presa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev