(Agenzia Vista) Roma, 07 febbraio 2020 Bilancio UE, Benifei (PD) se promesse non mantenute, tenuta Commissione a rischio "Noi ci aspettiamo un Bilancio Europeo all'altezza delle aspettative, in caso contrario non lo voteremo. Il Parlamento ha votato la fiducia alla Commissione Von der Leyen in seguito a direttive ben precise che, se non rispettate, potrebbero mettere a rischio la tenuta della Commissione stessa" le parole dell'eurodeputato della PD Brando Benifei intervenuto ad un'iniziativa sul Bilancio Europeo al Tempio di Adriano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev