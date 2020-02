Ponte Morandi, Paragone: "Oliviero Toscani dovrebbe risarcire comunità vittime"

(Agenzia Vista) Roma, 07 febbraio 2020 Gianluigi Paragone si scaglia contro l'uscita del fotografo Oliviero Toscani: “Le sue parole non avevano nulla di provocatorio”. “Giudico gravemente le parole di Oliviero Toscani rispetto il crollo del ponte Morandi. Le sue parole non avevano nulla di scherzoso o provocatorio. Oliviero Toscani dovrebbe risarcire la comunità di quei familiari”, questo afferma Gianluigi Paragone in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev