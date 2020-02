(Agenzia Vista) Sanremo, 07 febbraio 2020 Antonella Clerici commossa da parole del direttore di Rai1: "Una bestemmia che non ci sia da tempo" "Una bestemmia che Antonella Clerici non ci sia da tempo su Rai1". Queste le parole del direttore di Rai1 Stefano Coletta in conferenza stampa al Teatro Ariston che hanno provocato le lacrime commosse della presentatrice. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it