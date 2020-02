(Agenzia Vista) Roma, 06 febbraio 2020 Prescrizione, Bonafede: "Accordo a tre su lodo Conte bis, no da Italia viva" Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, al termine del vertice sulla giustizia a Palazzo Chigi: "Siamo d'accordo sull'approvare una norma, forse anche un decreto legge, per concretizzare il lodo Conte bis che distingue dopo il primo grado tra assolti e condannati. Per i condannati c'è l'interruzione della prescrizione. Per gli assolti una sospensione breve. In appello, se chi era stato condannato in primo grado viene assolto, a quel punto quella persona recupera i termini di prescrizione". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev