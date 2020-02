(Agenzia Vista) Bruxelles, 06 febbraio 2020 Bilancio Ue, Rossi: "Preoccupati per fondi destinati ai territori" Le parole del Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, da Bruxelles dove ha partecipato alla Conferenza di alto livello organizzata dalla DG Regio, "Engaging citizens for good governance in cohesion policy”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev