(Agenzia Vista) Roma, 06 febbraio 2020 Università, Conte: "Piano per reclutare 2mila ricercatori l'anno" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in Aula al Senato per il question time: "Tra gli obiettivi prioritari di questo Governo rientra la volontà di avviare un piano pluriennale di reclutamento di circa 2mila ricercatori all'anno per cinque anni, destinato non solo alle Università, ma anche agli enti di ricerca". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev