(Agenzia Vista) Roma, 06 febbraio 2020 Treno deragliato, Conte ricorda i macchinisti in Senato: "Sicurezza trasporti priorità del Governo" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in Aula al Senato prima del question time: "Voglio rivolgere un pensiero in quest'Aula ai due macchinisti, Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo, rimasti vittime questa mattina del grave incidente avvenuto nel lodigiano, mentre svolgevano il proprio lavoro. A nome del governo esprimo il cordoglio alle loro famiglie e gli auguri di pronta guarigione ai feriti. Un grazie a tutti i soccorritori, ai vigili del fuoco, alle forze dell'ordine, alla protezione civile, agli operatori sanitari". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev