(Agenzia Vista) Roma, 06 febbraio 2020 Della Vedova (Piu' Europa) non capisco come si possa vedere in Conte un leader progressista "Conte è stato servitore di due padroni, non lo vedo come leader di un fronte progressista. Se il PD guarda ad alleanza con il Movimento 5 Stelle, noi punteremo altrove". Così il leader di Più Europa Benedetto Della Vedova. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev