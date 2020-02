Coronavirus, Spallanzani: "Nuovo farmaco remdesivir potenzialmente attivo contro Coronavirus"

(Agenzia Vista) Roma, 06 febbraio 2020 Coronavirus, Spallanzani: “Terapia sperimentale è già stata utilizzata per l'ebola, è potenzialmente attiva contro il nuovo Coronavirus” “Il lopinavir/ritonavir è solitamente utilizzato per l’infezione da HIV e mostra proprietà antivirali anche contro i coronavirus. Il remdesivir è stato invece ottenuto grazie alla disponibilità dell’azienda farmaceutica produttrice ed è stato già utilizzato per combattere l’ebola. Può essere utilizzato anche contro questo coronavirus”, questo quanto affermato da Luisa Marchioni, vicedirettore dell’unità operativa di terapia intensiva dello Spallanzani, durante una conferenza presso l’Istituto riguardante la condizione dei due pazienti risultati positivi al nuovo Coronavirus. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev