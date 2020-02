(Agenzia Vista) Roma, 06 febbraio 2020 Violenza sulle donne, Bonetti: “Lettera deputate PD? Non ci siano divisioni” Il Ministro per le pari opportunità, Elena Bonetti, ha risposto alla lettera firmata dalle deputate del PD che chiedevano un cambio di marcia netto sulle politiche riguardanti i femminicidi. Femminicidi, Min. Bonetti: “Rispondo alla lettera delle deputate PD con le risorse per assistenza donna” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev