Migranti, Gasparri: “Su caso Open Arms giunta faccia valutazione giuridica e non politica”

(Agenzia Vista) Roma, 06 febbraio 2020 Open Arms-Salvini, Gasparri: “Giunta faccia valutazione giuridica e non politica” Il presidente della giunta per l’immunità, Maurizio Gasparri ha aperto oggi i lavori che studiano il caso di autorizzazione a procedere contro l’ex Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per le vicende legate alla nave di Open Arms Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev