(Agenzia Vista) Bruxelles, 04 febbraio 2020 Ex-Ilva, Conte: "Incontrati i Mittal a Londra, riaffermati obiettivi negoziato" "Poi abbiamo parlato anche della possibilità di utilizzare i fondi del Just Transition anche per Taranto. Oggi a Londra ho incontrato i signori Mittal” “E’stata un’occasione per riaffermare gli obiettivi di questo negoziato e oggi questo passaggio con la presidente con der Leyen è stato opportuno e importante perché ci siamo detti che già dai prossimi giorni lavoreremo perchè si possano, come Italia in particolare per Taranto, utilizzare i fondi del Just Transition Fund."Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervistato a Bruxelles a margine degli incontri con i presidenti di Commissione, Consiglio e Parlamento Ue. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev