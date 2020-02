Coronavirus, Speranza: "Primi al mondo a isolare virus, e' passo importante"

(Agenzia Vista) Roma, 02 febbraio 2020 Coronavirus, Speranza primo al mondo a isolare virus, e' primo passo Il virus 2019-nCoV/Italy-INMI1, meglio noto come Coronavirus, è stato isolato in coltura. Lo hanno annunciato nel corso di una conferenza all'Ospedale Spallanzani. "E' un'opportunità di poterlo studiare e capire come bloccarne la diffusione" ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza. "Si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini" ha affermato il direttore scientifico dello Spallanzani Ippolito. Si mantengono discrete le condizioni della coppia cinese ricoverata allo Spallanzani, 13 pazienti sono stati isolati e dimessi dopo il risultato negativo del test Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev