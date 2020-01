(Agenzia Vista) Trieste, 31 gennaio 2020 Coronavirus, comunità cinese a Trieste preoccupata per diffidenza e calo vendite La comunità cinesi di Trieste è preoccupata per la diffidenza che la città sta nutrendo nei loro confronti. I negozianti cinesi lamentano un calo delle vendite e la psicosi in città inizia a serpeggiare. Courtesy Tele4. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it