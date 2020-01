(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2020 Coronavirus, Conte: "Chiuso traffico aereo da e per la Cina" "Chiuso traffico aereo da e per la Cina". Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenuto in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it