(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2020 Coronavirus, Speranza: “Scanner termografici in aereo e controlli severi” Il ministro della salute Speranza interviene in senato per un aggiornamento sulla situazione della diffusione del coronavirus. L’Italia sta adottando tutte le misure necessarie per controllare i passeggeri provenienti dall’estero. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it