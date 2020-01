(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2020 Bodyshaming, la toccante testimonianza dell'on. Sensi in Aula: "Io bullizzato, chiamato cicciabomba" Nell'Aula di Montecitorio l'esame delle norme per il contrasto al bullismo. L'intervento-testimonianza del deputato del Pd Filippo Sensi, presentando un ordine del giorno sul 'bodyshaming' e 'fatshaming'. "Sono stato per tutta la vita e sono -cito- un cicciabomba, un cannoniere, un panzone, un trippone, una palla di lardo. Una volta un ragazzino mi gridò: ”Sensi mi fai senso”, lo ricordo come fosse adesso" ha rivelato l'on. Sensi, che al termine del suo intervento ha ricevuto un lungo e caloroso applauso dai colleghi in Aula / fonte Camera web. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev