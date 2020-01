(Agenzia Vista) Bruxelles, 29 gennaio 2020 Brexit, via libera del Parlamento Ue, eurodeputati cantano commossi canzone fratellanza Commozione al Parlamento europeo, dopo il via libra sulla Brexit. Gli eurodeputati si sono alzati in piedi per cantare il Valzer delle candele ("Auld Lang Syne"), la tradizionale canzone scozzese che viene cantata nella notte di capodanno per dare addio al vecchio anno e in occasione dei congedi, delle separazioni e degli addii. "Auld Lang Syne" è considerata la canzone della fratellanza. Il testo è un invito a ricordare con gratitudine i vecchi amici e il tempo passato insieme. In Francia è conosciuta con il titolo "Ce n'est qùun au revoir". Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev