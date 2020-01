(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2020 Speranza: "La Farnesina sta lavorando su un volo per riportare qui italiani a Wuhan" "La Farnesina sta lavorando su un volo per riportare qui italiani a Wuhan". Così il Ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto a margine della presentazione del libro dal titolo 'Popolo ed élite. Come ricostruire la fiducia nelle competenze' edito da Marsilio, tenutasi presso la Sala Longhi di Unioncamere. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it