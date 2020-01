(Agenzia Vista) Lodi, 29 gennaio 2020 Tentato assalto ad un portavalori sulla A1 A Lodi, sull'autostrada A1, l'intervento nella notte tra i km 17 e 20 per l’incendio di un autoarticolato e di alcune auto nelle due direzioni di marcia, probabilmente causati per un tentato attacco a un portavalori in transito. Notevoli disagi alla circolazione / fonte Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev