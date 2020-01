(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2020 Paragone: "M5s ha il destino segnato, si accuccerà accanto al PD come junior partner" "M5s ha il destino segnato, si accuccerà accanto al PD come junior partner". Così il Senatore ex M5s Gianluigi Paragone, intervenuto all'esterno di Palazzo Madama. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it