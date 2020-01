Regionali Emilia-Romagna, Bellanova: "Salvini rimandato a casa ieri dopo agosto"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 27 gennaio 2020 Regionali Emilia-Romagna, Bellanova, Salvini mandato a casa in agosto e rimandato a casa ieri "Sicuramente si rafforza in Emilia una pratica di governo, si rafforza una persona come Stefano Bonaccini che non è caduta nella trappola di politicizzare quello che era un voto che invece riguardava quella Regione. Noi abbiamo mandato praticamente a casa Salvini ad agosto e lo abbiamo rimandato a casa ieri". Così la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova intervistata dai giornalisti a margine del Consiglio Ue Agricoltura e Pesca a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev